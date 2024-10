E’ stato aggiornato il programma delle chiusure, per consentire il passaggio della 107esima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo maschile e dell’undicesima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo femminile, che si svolgerà sabato 5 ottobre, come di seguito indicato:

DALLE 13:00 ALLE 16:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 2 Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In considerazione del transito dei ciclisti sulla rotonda Benedetto Croce, verso Bologna Centro, non sarà raggiungibile l’entrata della suddetta stazione, verso Casalecchio/A1.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 4 Triumvirato o lo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Si ricorda che l’uscita dello svincolo 3 Ramo Verde, da Casalecchio/A1, rimarrà chiusa, fino a lunedì 23 dicembre, per consentire lavori di rigenerazione di due sottovia, nell’ambito del piano di ammodernamento della rete autostradale.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna):

-sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale, il ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo SP569 di San Giovanni in Persiceto e percorrere la SS9 via Emilia, verso Bologna Centro.

DALLE 13:00 ALLE 15:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Milano/Bologna e da Firenze.

In considerazione del transito dei ciclisti sulla SP325 Val di Setta, non sarà raggiungibile l’entrata della suddetta stazione.

In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casaleggio, la stazione di Rioveggio sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, o la stazione di Badia sulla A1 Milano-Napoli Direttissima.

Sul Raccordo di Sasso Marconi (R43):

–sarà chiuso il ramo di immissione, per chi proviene dalla SS64 Nuova Porrettana, sulla SP325 Val di Setta.

In considerazione del transito dei ciclisti sulla SP325 Val di Setta, non sarà raggiungibile il ramo che dalla SP325 Val di Setta immette sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), verso la stazione di Sasso Marconi.

In alternativa, uscire sulla SS64 Nuova Porrettana allo svincolo Zona Industriale di Sasso Marconi.