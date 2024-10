Da martedì 8 ottobre prenderà avvio un nuovo percorso di formazione del Progetto Vesta per condividere con tutte le persone interessate i percorsi di accoglienza in famiglia, affido di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e affiancamento (di minori soli, adulti e comunità di accoglienza).

Il Progetto Vesta offre a famiglie, coppie e singoli residenti nell’area metropolitana di Bologna l’opportunità di aprire le porte della propria casa ad un giovane migrante, accompagnandolo per un breve periodo del proprio percorso verso l’autonomia e l’integrazione. Nei percorsi di affiancamento invece hanno la possibilità di passare parte del proprio tempo libero con ragazze e ragazzi accolti nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) metropolitano proponendo attività di socializzazione sul territorio.

Le possibilità di partecipazione sono tante, i percorsi vengono costruiti ad hoc in base al tempo e le energie che si deciderà di mettere a disposizione ponendosi in ascolto di se stessi e della persona che si andrà a incontrare.

Il Progetto Vesta fa parte del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di cui ente titolare è il Comune di Bologna e garantisce supporto alle famiglie accoglienti e a persone affiancanti durante tutta la durata dei percorsi.

La formazione, organizzata dalla Cooperativa Sociale Cidas con la collaborazione di Asp Città di Bologna e del Comune di Bologna, si propone come momento di approfondimento sul tema della migrazione forzata, sul funzionamento del Sistema di accoglienza e sull’approccio interculturale. Fin dall’inizio il Progetto, grazie anche a questi momenti formativi, punta alla creazione di relazioni interpersonali tra i partecipanti al corso e l’equipe professionale, rafforzando il senso “di gruppo” in un’ottica collaborativa.

Gli incontri della prossima formazione, con partenza martedì 8 ottobre, si svolgeranno

indicativamente in orario serale (dalle 18 alle 20 circa, tranne un incontro che si terrà sabato 19 ottobre mattina) in spazi della città di Bologna.

Dopo la formazione sarà possibile approfondire insieme all’equipe Vesta e in modo individualizzato le motivazioni e le aspettative della propria scelta decidendo se procedere o meno con l’avvio della progettualità.

Per partecipare è necessario candidarsi attraverso il sito www.progettovesta.com, oppure scrivere alla mail info@progettovesta.com per ricevere tutte le informazioni necessarie dallo staff di Vesta.

Video informativo sul progetto e sulla formazione: https://www.youtube.com/watch?v=ZreF1meTnwU&t=2s



Alcuni numeri del progetto dal 2016: