Il Comune di Camposanto sostiene l’Associazione “AR Progetti Cultura” per un evento dedicato all’educazione alimentare e ai cambiamenti climatici.

Il Comune di Camposanto annuncia il primo appuntamento di un ciclo di conferenze pubbliche, organizzate dall’Associazione “AR Progetti Cultura”, che si terrà sabato 5 ottobre 2024. La prima conferenza tratterà il tema dell’educazione alimentare e sarà un’occasione preziosa per la nostra comunità di approfondire la consapevolezza su questo importante argomento.

L’Associazione “AR Progetti Cultura” è nata dalla passione dei suoi fondatori per la cultura e dalla volontà di creare uno spazio di incontro, condivisione e crescita. Fondata con l’intento di coniugare l’amore per la lettura con l’approfondimento in un contesto conviviale, l’associazione si è progressivamente ampliata, abbracciando temi di rilevanza socio-culturale e scientifica.

Questo primo evento, dedicato all’educazione alimentare, si svolgerà in un contesto che favorisce il dialogo e l’incontro tra esperti e cittadini, permettendo a tutti di acquisire strumenti utili per una riflessione informata e critica sulla realtà che ci circonda. L’evento si terrà presso la sala Ariston in via Roma e vedrà la partecipazione della Dottoressa Beatrice Malavasi, dietista, che condividerà le sue competenze con i partecipanti.

Collaborazione con l’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale di Camposanto sostiene con convinzione l’iniziativa dell’Associazione “AR Progetti Cultura”, riconoscendone l’importanza per la sensibilizzazione e la diffusione di conoscenze cruciali per il nostro futuro. La sinergia con associazioni locali come questa è fondamentale per promuovere una comunità più consapevole e attiva. In qualità di Sindaca, insieme agli Assessori, siamo orgogliosi di collaborare con Roberta Manzini ed Alessandro Rocconi, e siamo fiduciosi che questi incontri rappresenteranno un passo importante per la nostra comunità.

Invito alla partecipazione

Tutti i cittadini di Camposanto sono invitati a partecipare attivamente a questo importante appuntamento. La conoscenza è uno strumento essenziale per affrontare le sfide che il futuro ci pone, e iniziative come questa contribuiscono a costruire una società più informata e consapevole.

Appuntamento sabato 5 ottobre alle ore 17.00 presso la sala Ariston.