Per festeggiare questa importante ricorrenza ha organizzato un calendario di eventi celebrativi che si terranno nel corso di tutto l’anno scolastico 2024/25. Si comincia sabato 5 ottobre alle ore 11, presso il Parco antistante l’Istituto (via Sacco e Vanzetti), con la cerimonia inaugurale delle celebrazioni del quarantennale alla presenza delle autorità locali.

Dopo i saluti istituzionali della prof.ssa Barbara Fava, dirigente scolastico dell’Istituto B. Russell, interverranno Paolo Dallasta, sindaco del Comune di Guastalla, Andrea Costa, consigliere della Regione Emilia Romagna e Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio Emilia. Sarà l’occasione per annunciare il cartellone degli appuntamenti celebrativi previsti fino a giugno 2025 e per inaugurare la mostra fotografica “La nostra storia” e le nuove Next generation Classrooms. La cerimonia sarà accompagnata dalla musica dei Russell Crows, la band d’Istituto.

L’evento di sabato è aperto al pubblico e tutta la cittadinanza, insieme a parenti e amici de ragazzi che frequentano l’Istituto, sono invitati a partecipare.