Questa mattina, presso la Procura della Repubblica di Modena hanno pronunciato e sottoscritto formale dichiarazione d’impegno un volontario dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato in congedo – Sezione Modena e due volontari della Polizia Locale di Modena in congedo, sulla scorta di un Protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di volontariato nelle segreterie della Procura modenese.

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato, in persona del Presidente Cav. Uff. Primo Salucci, venuta a conoscenza della particolare situazione di difficoltà in cui versa la Procura della

Repubblica di Modena, causata dall’insufficienza di personale ausiliario e di cancelleria, ha immediatamente manifestato la disponibilità a prestare attività di volontariato come espressione di altissimo senso civico, ricevendo una pronta adesione da parte dell’ANPS.

Il Procuratore della Repubblica, il personale magistratuale, il personale amministrativo e della sezione di Polizia Giudiziaria ringraziano i volontari per la disponibilità manifestata e la

preziosa e fattiva collaborazione.