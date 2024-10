Arriva uno dei momenti più attesi in provincia, la riapertura del Cinema Teatro Polivalente di Gattatico, con tante proposte culturali, dal cinema, al teatro.

Si parte sabato 12 ottobre con un primo appuntamento cinematografico per ragazzi “Inside Out2” un film di grande successo per ragazzi e famiglie, dopodiché seguirà “Cattivissimo me 4”, più altri titoli e uscite per i più grandi come “Il Gladiatore 2”. Poi ci sarà la partenza della storica e prestigiosa rassegna teatrale Dante Aimi, 32^ edizione, commedie dialettali e non solo, sette sabati sera all’insegna della comicità. A gennaio ripartirà la 2^ edizione della Bella Ragaz, rassegna di teatro per bambini e ragazzi nelle domeniche pomeriggio. Sono in partenza anche i corsi di Teatro, per bambini, ragazzi e adulti, per avere informazioni sito www.fnilbus.it. Nel corso dell’anno ci saranno anche altri eventi fuori cartellone, organizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale, per restare informati su tutto potete guardare sempre sul sito www.polivalentegattatico.it.

Gli spettacoli si svolgeranno all’interno della nostra sala spettacoli presso il Centro Culturale Polivalente di Praticello di Gattatico, via Cicalini 14.

L’organizzazione come sempre è in collaborazione tra la nostra Fnil Bus Theater, e ARCI Reggio Emilia, che gestiscono insieme la sala dal 2019.

Biglietti e abbonamenti rassegna Dante Aimi.

Fino al 24 ottobre sarà possibile effettuare l’abbonamento, ve lo consigliamo, perché è molto comodo e conveniente, pensate che con 52€ si possono vedere 7 spettacoli, il biglietto per un singolo spettacolo costa 9€, contattateci, vi aspettiamo.

BIGLIETTERIA aperta dalle 17.00 alle 19.00 il martedì e il giovedì – Cell. 349/6668598 Tel. 0522/678070 – www.polivalentegattatico.it – info@polivalentegattatico.it Centro Polivalente a Praticello di Gattatico in Via Cicalini, 14