Torna per il quinto anno l’appuntamento con la Spergolonga, camminata tra vigneti, circoli e cantine del territorio di Scandiano, dedicata alla grande protagonista di questa stagione, la Spergola.

“Siamo ormai alla quinta edizione della Spergolonga – ha affermato il sindaco di Scandiano,

Matteo Nasciuti – e ogni anno vediamo crescere la partecipazione a questa giornata straordinaria caratterizzata da momenti di socialità, promozione del territorio, attività all’aperto e piacevoli soste enogastronomiche. Vorrei, in questo contesto, esprimere la mia gratitudine alla Compagnia della Spergola con tutte le aziende che ne fanno parte ed alle numerose associazioni che, con il loro prezioso contributo, rendono possibile il successo di questa manifestazione”.

“È un’opportunità per unire la valorizzazione del paesaggio con quella dei prodotti tipici locali, un invito a scoprire i nostri angoli più suggestivi e i sapori che ci rappresentano maggiormente, una giornata di socialità, convivialità e divertimento, il tutto sotto il segno della sostenibilità”, ha dichiarato l’assessora Silvia Venturi.

I biglietti per partecipare alla Spergolonga 2024, con il dettaglio dei percorsi proposti, sono

disponibili dal 24 settembre sul sito e nei punti vendita Vivaticket.

Aggregazione, vita all’aria aperta, buon vino, buon cibo (anche gluten free), musica e divertimento saranno gli ingredienti di una giornata dedicata alla scoperta di paesaggi, percorsi, sapori e profumi, attraverso una camminata che, nella sua versione completa, si estende per circa 19 km.

Per chi preferisce un’opzione più breve e accessibile, è previsto anche un percorso ridotto di circa 9 km, pianeggiante e adatto a chi desidera partecipare con bambini.

Come di consueto, alla partenza verrà consegnato a tutti i partecipanti un kit che includerà un calice con il relativo porta calice personale, oltre ai tagliandi per le degustazioni e per gli assaggi gastronomici, sia per adulti che per ragazzi. Ecco i percorsi proposti.

PERCORSO LUNGO ad anello

Itinerario sulle colline scandianesi in mezzo a vigneti, il sentiero è prevalentemente su sterrato e strade bianche, poco asfalto.

Si passerà vicino al Castello di Torricella sulle colline di Ventoso.

Info tecniche

– Lunghezza: km 19 – 4 ore ½ di cammino

– Partenza da: parco della Resistenza con vari turni

– Arrivo a: parco della Resistenza

– Tappe: 7 tappe

– Orari: partenze scaglionate ogni ora a partire dalle ore 8.30-9.30-10.30 (gruppi di max 120 persone)

– durata soste per degustazioni: circa 35′ per ogni tappa

Costi

€ 35 adulti + prevendita

ragazzi da 6 a 17 anni € 15 + prevendita

0 – 5 anni gratuiti

Pacchetti per famiglie

Pacchetto Family 1: 2 adulti paganti + 1 ragazza/o € 80 + prevendita

Pacchetto Family 2 : 2 adulti paganti + 2 ragazze/i € 90 + prevendita

PERCORSO “FAMIGLIE” BREVE ad anello

Itinerario pianeggiante tra Scandiano, Arceto e Fellegara con sosta nelle cantine del territorio e ritorno al Parco della Resistenza

Info tecniche

– Lunghezza: km 10 circa

– Partenza da: parco della Resistenza

– Arrivo a: parco della Resistenza

– Tappe: 3 tappe

– Orari: partenza primo gruppo alle ore 10 (massimo gruppi di 120 persone)

– Durata soste per degustazioni: circa 35 ‘ per ogni tappa

Costi

€ 20 adulti + prevendita

Ragazzi da 6 a 17 anni € 10 + prevendita

0 – 5 anni gratuiti

Pacchetti per famiglie

Pacchetto Family 1: 2 adulti paganti + 1 bambina/o € 48

Pacchetto Family 2: 2 adulti paganti + 2 ragazzi/e € 55

Per informazioni

www.comune.scandiano.re.it

Fb/Instagram Spergolonga e Comune di Scandiano

mail: prenotazioneventi@comune.scandiano.re.it