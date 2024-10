“Metodi di allertamento e pratiche di Protezione Civile”. Questo il titolo dell’appuntamento organizzato dal Comune di Calderara e dedicato al coinvolgimento della cittadinanza nella stesura del Piano di Protezione Civile.

La serata è programmata giovedì 10 ottobre alle ore 20.30, e si svolgerà nell’auditorium della Casa della Cultura, in via Roma. Si tratta di un’assemblea pubblica alla quale l’Amministrazione Comunale tiene particolarmente, perché oltre a trattare temi di stretta e urgente attualità costituirà uno step del Piano che verrà approvato a breve, un documento senza precedenti a Calderara, perlomeno in forma così organica: una parte rilevante del lavoro di stesura è quella partecipata, di qui il coinvolgimento della popolazione.

«A questa iniziativa – spiega il Sindaco Giampiero Falzone – tengo in maniera particolare, come Sindaco, come responsabile di tutti gli aspetti legati alla protezione civile e alle emergenze sul nostro territorio, e ovviamente come cittadino di Calderara. Nella serata del 10 ottobre si parlerà proprio di queste tematiche, più che mai attuali oggi, e in particolare delle pratiche di protezione civile e di cosa si può fare per affrontare al meglio le emergenze, meteo e non solo. Viviamo un momento storico in cui le situazioni di emergenza sono aumentate e il nostro territorio regionale non ne è esente. Vogliamo dunque farci trovare pronti e questo piano, elaborato da un professionista con l’aiuto di tutti i settori e gli uffici, ci aiuterà ad esserlo. Crediamo che tutte le anime che compongono la nostra comunità – cittadini, associazioni, tessuto imprenditoriale, oltre ai Volontari della Protezione Civile che sono un pilastro di Calderara – possano contribuire a questo importante documento che ci accompagnerà nei prossimi anni».

All’iniziativa, che coincide con la Settimana Nazionale della protezione Civile (il 13 ottobre la Giornata dell’Io non rischio), parteciperanno dunque il Sindaco, la Giunta comunale e rappresentanti del mondo del volontariato, del commercio e delle forze dell’ordine. Ad organizzare la serata, che è ad ingresso libero e senza prenotazione, è l’Amministrazione; modererà il dibattito Andrea Fabbri, il professionista incaricato di redigere il piano.