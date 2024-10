Concludendo Cersaie 2024 con grande soddisfazione, Caesar ha catturato l’attenzione di visitatori e professionisti grazie all’esperienza immersiva “Real Imagination”. Il brand ha presentato una selezione di soluzioni ceramiche innovative che hanno confermato il suo ruolo di leader nel design ceramico, offrendo una varietà di proposte che hanno affascinato e ispirato tutti i partecipanti.

Join si è distinto per una palette cromatica inedita, capace di trasformare ogni spazio con una combinazione di tonalità neutre e accenti vivaci. Historie ha esaltato l’eleganza senza tempo della pietra attraverso un grès porcellanato di alta qualità, con tonalità neutre e finiture variate adatte a ambienti classici e moderni. Marble Inspiration ha affascinato con la sua reinterpretazione dei marmi più pregiati, unendo raffinatezza e modernità per chi cerca eleganza nei contesti contemporanei. Rever ha invitato i visitatori a scoprire la bellezza del legno naturale, con una collezione caratterizzata da un alto valore materico e tattile. Infine, Find ha stupito per i suoi passaggi cromatici e la cura dei dettagli, dimostrando versatilità e raffinatezza adatta tanto agli spazi interni quanto a quelli esterni.

Durante il Cersaie 2024, Caesar ha arricchito l’esperienza fieristica con eventi serali esclusivi, che hanno offerto un’immersione totale nel mondo di Caesar, combinando realtà virtuale con un’atmosfera vivace di musica, cibo e intrattenimento. I partecipanti hanno avuto la possibilità di esplorare le collezioni anche interattivamente, vivendo un’esperienza sensoriale che ha mescolato innovazione e creatività. Gli eventi sono stati l’occasione per scoprire in modo coinvolgente le potenzialità del brand, mentre DJ set e catering raffinato hanno contribuito a un’atmosfera festosa e memorabile.

Guardando al futuro, Caesar si prepara a dare vita alle ispirazioni emerse da Cersaie 2024, traducendole in innovazioni che continueranno a sorprendere e ispirare. Con l’entusiasmo e la creatività dimostrati durante gli eventi, il brand è pronto a esplorare nuove frontiere nel design ceramico, confermando il suo impegno verso l’eccellenza, la sostenibilità e l’innovazione continua.