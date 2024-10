Sassuolo 6 – Cittadella 1

Un risultato finale di 6 a 1 per i padroni di casa che al Mapei contro il Cittadella per l’8^ giornata di serie B hanno vinto e convinto per atteggiamento, gioco e ovviamente punteggio.

È stata la giornata in cui il valore tecnico del Sassuolo nel campionato cadetto si è visto tutto. È stata la giornata della determinazione e della convinzione che si è abbattuta sul Cittadella che per un po ha provato a contenere (e a tratti rispondere) ma alla fine ha potuto solo arrendersi.

È stata la giornata di Mulattieri, Laurientè, Volpato, Thorstved, Pierini e ovviamente è stata la giornata di Domenico Berardi di nuovo in campo nel suo stadio.

I marcatori in ordine sono stati Mulattieri al 4’ per il primo vantaggio dei padroni di casa. Pareggio momentaneo ad opera di Alessio Vita al 17’.

Il Sassuolo riaggancia il vantaggio con Volpato al 55’ dopo un gol annullato a Laurientè dal VAR.

Padroni di casa ancora in gol al 42’ con Laurientè poi al 68’ con Pierini (entrato da un minuto) e al 72’ ancora con Laurientè su Rigore.

Il Sassuolo mai sazio spinge con tutti i reparti e non si ferma e dunque segna ancora anche al minuto 82 con Thorstved.

Domenico Berardi entrato al minuto 72’ al posto di Laurientè in due azioni di assoluta classe ha rinfrescato la memoria sul suo talento e in pieno recupero per poco non sigla il settimo gol.

La classifica del Sassuolo vede uno Pisa da acciuffare al primo posto e due appuntamenti dopo la sosta, il Brescia fuori casa e udite udite, il Modena in casa il 26 ottobre.

Claudio Corrado