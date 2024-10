A partire da martedì 8 ottobre 2024, Anas, società del Gruppo FS Italiane, avvierà le attività per la manutenzione dell’opera d’arte “Vallazza”, situato lungo la SS9 Var “Tangenziale nord Ovest di Parma”, per un costo complessivo di 1 milione di euro circa.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, dal giorno 14 ottobre 2024 e per la durata di circa due mesi, il tratto stradale compreso tra il km 10,400 ed il km 10,660, in direzione Piacenza, sarà chiuso al transito mentre in direzione Reggio Emilia sarà attivo il doppio senso di circolazione con segnaletica stradale preposta in loco. Per l’implementazione del suddetto dispositivo dal giorno 08 ottobre 2024, per una settimana, lungo il predetto tratto, il traffico veicolare procederà in entrambe le direzioni su corsia di marcia restando interdetta la corsia di sorpasso.

La programmazione per l’esecuzione delle suddette lavorazioni è stata annunciata e condivisa preventivamente con le Istituzioni e le Forze di Polizia Locali con lo scopo di conseguire il miglioramento delle condizioni di percorribilità, nel più breve tempo possibile.