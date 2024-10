“È per tutti. E dura per sempre!” è il titolo della Piazza della Ceramica e del Laterizio, dal 9 al 12 ottobre al SAIE, presso il padiglione 26 di BolognaFiere. Nella Piazza della Ceramica e del Laterizio sono 8 le aziende associate a Confindustria Ceramica presenti: Danesi (Pad. 26, B67), DCB (Pad. 26, A73), FBM (Pad. 26, A77), IBL e Tagina (Pad. 26, B79), Stabila (Pad. 26, B70), Terreal Italia e Wienerberger (Pad. 26, C66). L’obiettivo comune è quello di presentare soluzioni costruttive per l’intero involucro edilizio, da quelle consolidate alle più innovative, che rispondano alle numerose sfide delle grandi transizioni, ecologica e digitale, del nostro tempo.

Oltre agli stand aziendali, la Piazza della Ceramica e del Laterizio prevede:

Oltre agli stand aziendali, la Piazza della Ceramica e del Laterizio prevede:

(Pad. 26, C73) che ospiterà tre eventi, nelle mattinate da mercoledì 9 ottobre a venerdì 11 ottobre, sui temi delle residenze sociali per famiglie e studenti, delle forme e funzionalità dell’involucro edilizio e dello sviluppo sostenibile del patrimonio costruito. Negli stessi giorni, al pomeriggio sarà proiettato il docufilm “Ceramics of Italy. Un viaggio nella sostenibilità” vincitore del premio Film Impresa Area Documentaria e del premio Rivista del Cinematografo; uno spazio istituzionale (Pad. 26, B75) con istallazioni mock-up di soluzioni tecniche reali e approfondimenti specialistici relativi ad architetture e argomenti di grande attualità, pubblicati sulla rivista Costruire in Laterizio nel 2024 (i numeri 194: Accessibilità e fruibilità, 195: Housing universitario, 196: Abitare sociale), oltre a materiale informativo dell’Associazione;

(Pad. 26, B75) con istallazioni mock-up di soluzioni tecniche reali e approfondimenti specialistici relativi ad architetture e argomenti di grande attualità, pubblicati sulla rivista Costruire in Laterizio nel 2024 (i numeri 194: Accessibilità e fruibilità, 195: Housing universitario, 196: Abitare sociale), oltre a materiale informativo dell’Associazione; un’area dedicata ad esperienze dimostrative di posa di superfici ceramiche di grandi dimensioni a cura dei Maestri Piastrellisti di Assoposa. Le grandi lastre sono fornite dal Gruppo Italcer.

Come di consueto, Confindustria Ceramica ha confermato patrocinio e supporto per la finale della competizione di arte muraria Ediltrophy, organizzata da Formedil nazionale, che in questa edizione della fiera introdurrà per la prima volta nei manufatti oggetto di gara, insieme ai mattoni in laterizio, un rivestimento di piastrelle. L’11 ottobre inizieranno le sfide per le squadre degli junior, mentre il 12 ottobre sarà il turno dei senior, selezionati nelle regionali per le quali diverse aziende associate (Cotto Cusimano, FBM, Fornace di Fosdondo, Fornace Sant’Anselmo, San Grato, Solava e Terreal Italia) hanno fornito già i laterizi.

Inoltre, Confindustria Ceramica partecipa anche al Cantiere Unico di Formedil, uno spazio interamente dedicato alla formazione e alle nuove tecnologie nel settore edile, nel padiglione 28: si parlerà di progettazione BIM, digitalizzazione del cantiere ed innovazione e sarà presente un pavimento sopraelevato grazie alla collaborazione con Ceramiche Sichenia ed Eterno Ivica.

