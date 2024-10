Due fuoriuscite stradali si sono verificate questa notte a Vezzano sul Crostolo. I conducenti delle rispettivi autovetture sono rimasti lievemente feriti. Entrambi gli incidenti sono stati rilevati dai carabinieri della stazione di Vezzano Sul Crostolo.

Il primo incidente si è verificato poco prima dell’una e mezza in via Lupo dove i carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo sono intervenuti per rilievi di un incidente stradale che ha visto una fiat Panda, condotta da un 27enne di Vezzano sul Crostolo ribaltarsi per cause in corso di accertamento con il conducente che rimasto ferito in modo lieve è stato condotto all’ospedale di Reggio Emilia dai sanitari del 18.

Cause in corso d’accertamento, sempre ad opera dei carabinieri di Vezzano sul Crostolo, anche per la fuoriuscita stradale verificatasi intorno alle 2.30 di questa notte in Via Roma Nord del comune di Vezzano sul Crostolo dove un 30enne alla guida di una C3 fuoriusciva dalla sede stradale rimanendo lievemente ferito e venendo condotto in ospedale. Le esatte cause di entrambi i sinistri sono al vaglio dei carabinieri.