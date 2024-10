A volte può succedere che una persona normale possa immaginare cose inimmaginabili, come può succedere anche che una mente normale possa diventare una mente straordinaria. Alfred Lendon ci è riuscito e ha creato il suo mondo all’interno di un luogo che può diventare tutto quello che vogliamo.

È questo l’incipit alla base di “StraordinariaMente”, lo spettacolo itinerante che inaugura la stagione teatrale del Tagliavini di Novellara venerdì 11 ottobre.

“Straordinariamente” illustra l’esistenza del protagonista della storia sotto tanti punti di vista, come se fosse un vero e proprio caleidoscopio, dove ogni passo della vita di Alfred Lendon verrà raccontato in un ambiente diverso da quello precedente e dove ogni artista si prenderà carico di accompagnare il pubblico all’interno di un mondo effimero e che esiste solo se ci sono persone che lo abitano e che lo tengono vivo.

Lo spettacolo sarà davvero itinerante, ma sempre all’interno dello spazio del teatro Tagliavini, e agli spettatori sarà richiesto qualche piccolo spostamento per seguire le varie fasi della performance.

“Straordinariamente” è in programma venerdì 11 ottobre alle ore 20:00 con replica alle 21:00; sabato 12 ottobre alle ore 19:00, 20:00 e 21:00, domenica 13 ottobre alle ore 15:00 e 16:00.

Martedì, mercoledì e venerdì apertura biglietteria dalle 16:30 alle 18:30

Giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00 Le prenotazioni tramite posta elettronica (teatro@comune.novellara.re.it) saranno attive da lunedì 7 ottobre dalle ore 10:00, le mail ricevute in data precedente non verranno prese in considerazione.