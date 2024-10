Si trovava all’interno del supermercato Ecu di Quattro Castella, e dopo aver prelevato 23 deodoranti dagli scaffali ed averli riposti all’interno di una busta, tentava di portarli via oltrepassando le casse senza pagare. Nell’andare via, lasciava cadere a terra la busta con all’interno il suo telefono cellulare, pertanto tornava indietro, venendo poi bloccato dai militari di Quattro Castella, intervenuti sul posto in quanto allertati da una dipendente del supermercato che si era accorto dell’azione predatoria. L’uomo alla vista dei carabinieri, inveiva contro di loro, offendendoli.

Con l’accusa di furto aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano un 39enne nordafricano domiciliato in un comune di Reggio Emilia. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti risalgono al 24 settembre scorso, quando, intorno alle 09:30 personale dipendente del supermercato Ecu di Montecchio Emilia, allertava il 112 riferendo che un uomo aveva appena commesso un furto e stava importunando una dipendente del supermercato. Veniva immediatamente inviata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Quattro Castella. I militari giunti sul posto trovavano un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Quest’ultimo alla vista dei militari inveiva contro gli stessi proferendo frasi offensive e cercando di venire più volte a contatto con loro. A seguito del comportamento aggressivo e poco collaborativo dell’uomo, arrivava in ausilio un’altra pattuglia dei Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza. Nel frattempo i militari acquisivano le dichiarazioni dei presenti ricostruendo l’accaduto. L’uomo veniva accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti e, anche in questa circostanza, inveiva ancora una volta contro i militari urlando offese nei loro confronti. Dopo qualche ora il responsabile dell’esercizio commerciale si recava presso gli uffici della stazione carabinieri per formalizzare la denuncia. Alla luce dei fatti e acquisiti elementi di presunta responsabilità a suo carico, i militari della stazione di Quattro Castella, denunciavano il 39enne alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.