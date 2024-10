Dopo il primo evento a Reggio Emilia e la tappa a San Paolo in Brasile, è l’ora di Johannesburg per il giro del mondo del Progetto PER Play Explore Research lanciato da Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi ETS con the LEGO Foundation.

Un progetto per promuovere e valorizzare la ricerca educativa su gioco e apprendimento, che ha come beneficiaria l’infanzia e che vuole per questo dialogare con le esperienze di tanti paesi del mondo attraverso l’incontro con educatori, genitori e insegnanti, amministratori pubblici.

Il viaggio per incontrare diverse realtà educative del continente africano è già iniziato, con la partenza da Reggio Emilia della delegazione guidata dal direttore di Fondazione Reggio Children, Cristian Fabbi. Il culmine sarà nelle giornate di oggi 8, domani 9 e giovedì 10 ottobre quando si terrà a Johannesburg una giornata di confronti e workshop.

“Il gioco nella genitorialità e nella cura dell’infanzia” è il titolo di questo nuovo appuntamento per “condividere esperienze, apprendimenti e pratiche sull’educazione e il benessere della prima infanzia attraverso il gioco”.

“Il progetto PER arriva nel continente africano – afferma il direttore di Fondazione Reggio Children, Cristian Fabbi – per fare ricerca su buone pratiche educative che uniscano gioco e apprendimento. Incontreremo e metteremo in dialogo rappresentanti di Sudafrica, Congo, Eswatini, Mozambico e altre realtà, legate alla storia e all’esperienza educativa di Reggio Emilia, per scambiarci conoscenze su come raggiungere le comunità, le famiglie e l’infanzia e lavorare insieme per il futuro”.

Dopo i primi due giorni di attività in scuole e centri educativi, la terza conferenza internazionale di PER, Play Explore Research avrà luogo giovedì 10 ottobre nell’auditorium di CedarWoods of Sandton a Johannesburg. Il programma è stato costruito da Fondazione Reggio Children con the LEGO Foundation in collaborazione con Consolato Generale d’Italia a Johannesburg – Ministero degli Affari Esteri, Provincia di Gauteng, Fondazione E35, AREA – Africa Reggio Emilia Alliance, Hope Worldwide South Africa, Flourish – a World Great Programme, Mimosa School, insieme a Università Cattolica del Mozambico, Rete Nazionale per lo Sviluppo Prima Infanzia del Mozambico e Città di Pemba, Ministero per Educazione e Formazione di Eswatini, Ministero dell’Educazione del Camerun.

Tutti i rappresentanti delle organizzazioni partecipanti porteranno il saluto in apertura del convegno che sarà alle 9.30, a partire dalla Console Generale d’Italia a Johannesburg Emanuela Curnis e dal video saluto di Carla Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children. L’incontro, che potrà essere seguito online, continua fino alle 11.30 con la presentazione del progetto P.E.R. Play Explore Research South Africa e dei soggetti che hanno contribuito a queste giornate.

Dalle 11.30 fino alle 13 si terranno workshop e seminari offline in sei sessioni parallele, dal titolo “Condividere storie di successo, sfide e innovazioni, modi di imparare attraverso il gioco”. Fondazione Reggio Children propone tre workshop: “Storytelling con i materiali: messaggi tattili per le generazioni future” insieme con Remida, Il Centro di Riciclaggio Creativo, quindi il workshop “Il corpo sensibile: come esplorare

espressione di sé attraverso il movimento” e “Costruire i pilastri di una politica dell’educazione di qualità”. I tre seminari sono: “Aumentare le iniziative genitoriali ECD nel Sudafrica: Lezioni dall’apprendimento del caregiver”, con il Programma Through Play

di Hope World Wide South Africa; “Una “possibilità assoluta”, Reggio Emilia inspiration a Bekezela” di AREA, Mimosa School – Bekezela Crèche; “Escolinha é Nice! Percorsi di partecipazione, tutoraggio, scambio e formazione per la qualità dell’educazione in Mozambico” a cura di Fondazione E35, Città di Pemba, Rete Nazionale per lo Sviluppo Prima Infanzia del Mozambico e Università Cattolica del Mozambico.

Nel pomeriggio dalle 14.15 fino alle 16 riprendono i lavori, che possono essere seguiti online, sotto il titolo “Exploring Diverse Early Childhood Education Experiences. Plenary on sharing educational experiences from different contexts” e le conclusioni su PER come progetto di ricerca.

Iscrizioni alla conferenza:

Per partecipare alla conferenza occorre iscriversi qui.