Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, prevista dalle 22:00 di questa sera mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 ottobre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso Ancona, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 ottobre, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire attività di ripristino a seguito dell’evento alluvionale, dalle 22:00 di questa sera mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso Ancona/Padova.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale o di Bologna Fiera, sulla A14 o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.