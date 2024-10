Il 1° ottobre ha preso avvio la settima edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il Censimento è una preziosa fonte di informazioni per il Paese: rileva le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente nei comuni italiani, fornendo risultati a livello nazionale, regionale e locale. Attraverso i dati raccolti, è possibile effettuare confronti nel tempo, e con gli altri Paesi.

In Emilia-Romagna sono coinvolti in questa tornata censuaria 131 Comuni e circa 80.000 famiglie.

I dati del Censimento vengono raccolti attraverso due rilevazioni campionarie sul territorio, la “Rilevazione da Lista” e la “Rilevazione Areale”, e integrati con quelli provenienti da fonti amministrative: questo processo consente di restituire in modo continuativo nel tempo informazioni attuali e rappresentative dell’intera popolazione, e al tempo stesso di garantire un forte contenimento dei costi.

La Rilevazione da Lista interessa in Emilia-Romagna un campione di 131 Comuni; le famiglie coinvolte ricevono lettere personalizzate con le indicazioni per la compilazione on line del questionario, e successivamente due promemoria in tal senso. Questa rilevazione acquisisce informazioni sulle famiglie, sugli individui e sulle abitazioni occupate che andranno ad integrare il Sistema dei Registri della Statistica ufficiale, in particolare il Registro della popolazione, il Registro dei luoghi e quello del lavoro.

Il Censimento è una “fotografia” del Paese: le informazioni fornite dalle famiglie tramite la compilazione dei questionari sono riferite alla mezzanotte tra il 5 e il 6 ottobre; le famiglie possono pertanto compilare il questionario a partire dal 7 ottobre nelle seguenti modalità:

– online da casa o da altra postazione (ad es. dal proprio ufficio), in autonomia utilizzando le credenziali contenute nella lettera ricevuta per posta;

– online presso il CCR – Centro Comunale di Rilevazione, in autonomia attraverso una postazione messa a disposizione del pubblico dal CCR stesso e dotata di pc con accesso ad Internet, utilizzando le credenziali contenute nella lettera ricevuta, oppure tramite intervista faccia a faccia con un operatore comunale.

Dal 12 novembre, le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario in una delle modalità specificate verranno contattate:

a domicilio dai rilevatori, per effettuare l’intervista faccia a faccia;

per telefono dagli operatori comunali, per effettuare l’intervista telefonica o fissare un appuntamento al Centro Comunale di Rilevazione.

Fino al 9 dicembre rimane comunque possibile compilare in autonomia il questionario o presso il Centro Comunale di Rilevazione; dal 10 al 23 dicembre sarà invece possibile l’intervista a domicilio, telefonica o presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR).

La Rilevazione Areale avrà luogo tra l’11 ottobre e il 22 novembre e interessa 2 comuni in tutta la regione; prevede un’intervista a domicilio effettuata da un rilevatore, ma è possibile rivolgersi anche ai Centri Comunali di Rilevazione (CCR).

La rete censuaria, coordinata da Istat, ha messo a disposizione del pubblico diversi canali di contatto, in modo da fornire alle famiglie la necessaria assistenza per la compilazione dei questionari in forma del tutto gratuita: