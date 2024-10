Nell’ambito della “Giornata nazionale ed europea dei risvegli” viene ripresentato domani 10 ottobre alle ore 18.00 al Cinema Modernissimo “L’alba di Luca” per la regia di Roberto Quagliano. Il film ispirato al libro “L’operazione è perfettamente riuscita” di Monica Vaccari, Maria Vaccari, Fulvio De Nigris (zia e genitori di Luca, Alberto Perdisa editore), parla di questo ragazzo di 15 anni, in coma dopo un’operazione definita di routine, e il dramma dei suoi genitori che non trovano nessuna speranza per il figlio, immersi in un nuovo mondo, senza sapere che fare.

Scrisse nella prefazione del libro l’amico e poeta Roberto Roversi: “A Luca che ogni giorno apre gli occhi sapendo, e non avendolo dimenticato neanche nel sono, che bisogna sempre armare la speranza, corazzarla di vita, per continuare a tessere quel filo fragile del proprio destino”:

Il film nacque per sostenere la “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” inaugurata il 7 ottobre 2004 che quest’anno celebra i suoi venti anni, diventato un centro riconosciuto a livello nazionale ed europeo che ha recentemente ricevuto la Targa del Presidente della Repubblica come alto riconoscimento di un’opera sociale e culturale.

Domani alla presenza dell’assessore al Welfare del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, di Alessandro Bergonzoni testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris, dei genitori di Luca, il protagonista, il “piccolo” Luca Federico Natali e Beppe Carletti dei Nomadi, Alberto Perdisa, oltre agli attori del nutrito cast del film che comprendeva anche il suo vero insegnante del Liceo Minghetti Stefano Scagliola (anche lui presente) e il primario della clinica austriaca Leopold Saltuari.

“E’ sempre bello ed emozionante rivedere il film – dice Fulvio De Nigris presidente della neo fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris – domani tra l’altro sarà presente Federico Natali (oggi farmacista) che interpretava il piccolo Luca. Ho avuto occasione di rivederlo recentemente, di farmi una foto con lui nella sua Farmacia e di rivedere in lui, anche per una certa somiglianza, il nostro Luca cresciuto.

Il film è un’opera che racconta il percorso di due genitori davanti al dramma di un figlio in coma che allora, era il 1997, non trovò nessun centro in grado di prenderlo in cura. Racconta la nascita dell’associazione, degli amici che si strinsero intorno a noi in questa gara di solidarietà che coinvolse tutta Bologna e non solo, che ci portò in Austria dove Luca si svegliò in terra straniera. E quando tutto sembrava andare per il meglio, la sua morte. Il finale è sottolineato dalla canzona ‘La cura’ di Battiato che in qualche modo sottende la nascita della Casa dei risvegli dedicata a Luca, già progetto allora in corso d’opera”.

Il film, presentato in anteprima nazionale, con grande successo, al Teatro Arena del Sole di Bologna il 7 ottobre 2002 è promosso dall’associazione “Gli amici di Luca” e coprodotto da Alberto Perdisa editore e Monrif Group con il sostegno della Regione Emilia Romagna, realizzato dalla Kamel film per la regia di Roberto Quagliano e le musiche di Beppe Carletti – I Nomadi. Rai Cinema ha collaborato alla realizzazione del film per sostenere il progetto.

L’allora presidente Giuliano Montaldo disse: “Rai Cinema ha voluto partecipare alla realizzazione di questo film che è insieme un atto d’amore e un grido di speranza perché credo che la potenza e l’efficacia del linguaggio cinematografico aiuti ad arrivare ad una più vasta platea e ad essere ascoltati anche da chi non conosce o dimentica l’esistenza di esperienze come quella di Luca. Il cinema è anche impegno civile e se può essere un mezzo per aiutare la ricerca è doveroso sostenerlo. La storia di Luca ci insegna che ne vale sempre la pena”.

Gli amici di Luca ricordano con affetto uno dei protagonisti del film, Claudio Misculin (nella parte di Fulvio De Nigris), rinomato regista e attore con la sua Accademia della follia, da pochi anni scomparso.