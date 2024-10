Nel territorio di Modena stanno defluendo le piene dei fiumi Secchia e Panaro senza che si sia reso necessario per ora procedere alla chiusura dei ponti alla circolazione stradale.

Rimane in vigore l’Allerta Arancione per criticità idraulica e idrogeologica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

I tecnici continuano a monitorare la situazione: mentre il Panaro ha già raggiunto il colmo di piena e a monte i valori sono in calo, per il Secchia le cautele sono maggiori, ma le previsioni meteorologiche indicano precipitazioni in esaurimento, con livelli idrometrici entro la soglia precauzionale.