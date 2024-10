Recenti fatti di cronaca hanno riportato alla ribalta quella che viene chiamata “emergenza educativa”, che riguarda certo i giovani ma alla quale non si possono sottrarre gli adulti. Risulta sempre più evidente una fragilità diffusa nella nostra società, al cui interno spicca il «male di vivere» delle generazioni più giovani, che va a sfociare in forme di violenza verso sé stessi e verso gli altri. Il Centro Culturale Nuovi Incontri di Maranello propone un ciclo di 3 incontri dal titolo “DA SOLO NON BASTO”.

Questo primo incontro parte dalla constatazione che lo stato esistenziale di solitudine dell’uomo moderno è l’esito di una certa concezione di libertà in cui siamo immersi. Libertà intesa come autonomia totale, come pretesa che io basto a me stesso, per cui l’unico orizzonte di compimento ammissibile è la realizzazione dei miei desideri e dei miei progetti, spesso derivati da aspettative imposte dalla società; l’esito drammatico, senza distinzioni di età, è la rottura dei legami. Interverrà MATTIA FERRARESI, giornalista e scrittore.

Iniziativa promossa dal Centro Culturale Nuovi Incontri di Maranello

Per info: nuovincontri94@gmail.com