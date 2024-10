Migliorare la qualità, l’usabilità e l’accessibilità dei servizi pubblici digitali, affinché siano utilizzabili da chiunque e in ogni situazione. E ancora, potenziare le infrastrutture di sicurezza informatica della Città metropolitana, implementando tecnologie avanzate e strategie di protezione all’avanguardia. Si pongono questi ambiziosi obiettivi i due progetti che la Città metropolitana di Bologna metterà in campo nelle prossime settimane, grazie a risorse PNRR.

Il progetto Citizen Inclusion, è nato per promuovere l’inclusione sociale attraverso l’inclusione digitale, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. La Città metropolitana di Bologna ha ottenuto un finanziamento di 600 mila euro per migliorare l’accessibilità ai propri siti web e formare il proprio personale, facendo acquisire competenze base, tecnico-professionali e trasversali nell’ambito dell’accessibilità ICT.

I percorsi formativi intendono fornire le conoscenze necessarie affinché i contenuti digitali, attraverso un’impaginazione corretta dei testi, un semplice sistema di navigazione e contenuti facilmente leggibili e comprensibili, siano fruibili anche alle persone con disabilità, alle persone anziane, alle persone che fanno uso di tecnologie assistive (per esempio “screen reader”, ingranditori, tastiere e mouse speciali, ecc..).

La formazione, per e-learning e laboratori, si propone di sviluppare conoscenze sulla disabilità in generale volte a rafforzare e diffondere la cultura dell’inclusione, illustrare le normative italiane ed europee sull’accessibilità, far conoscere le linee guida per i siti web (WCAG) per sapere come produrre contenuti accessibili e aggiornare sulla scrittura di testi istituzionali (e-mail, documenti divulgativi, avvisi e procedure) inclusivi. La formazione si articolerà in corsi su piattaforma regionale SelfPA per tutti i dipendenti, laboratori per guide digitali e redattori, laboratori avanzati per tecnici sviluppatori, laboratori per dirigenti e personale a elevata qualificazione.

Altri 600 mila euro arrivano da un Avviso dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per rafforzare le difese contro possibili attacchi digitali. Grazie a queste risorse saranno potenziate le infrastrutture di sicurezza informatica della Città metropolitana, implementando tecnologie avanzate e strategie di protezione all’avanguardia. Questo permetterà di proteggere efficacemente i dati sensibili dei cittadini e delle istituzioni, assicurando la continuità dei servizi e la tutela della privacy.

La Città metropolitana di Bologna continuerà a collaborare con esperti del settore e istituzioni nazionali per sviluppare e implementare soluzioni innovative che possano rispondere efficacemente alle minacce informatiche in continua evoluzione.