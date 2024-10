In occasione della terza giornata nazionale degli Ospedali Storici Italiani organizzata da ACOSI (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani) e dedicata al tema “L’Ospedale e la Città”, domenica 13 ottobre 2024 l’Istituto Ortopedico Rizzoli in collaborazione con il Centro Studi Medical Humanities dell’Università di Bologna propone un programma di eventi che, al contempo, racconta i rapporti tra ospedale e comunità, anche in riferimento al centenario della nascita di Franco Basaglia, e invita alla scoperta del patrimonio storico e culturale sul colle di San Michele in Bosco.

Il Programma:

ore 16 , in Sala Vasari, l’antico refettorio dei monaci olivetani : incontro “ Il corpo e la mente: l’Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna e la Grande Guerra” con interventi della d ocente di storia della scienza e delle tecniche dell’Università di Bologna Valeria Babini , lo psichiatra e già direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna Angelo Fioritti , la musicista e responsabile organizzazione della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena Rita Marchesini , la responsabile della Biblioteca del Rizzoli Patrizia Tomba , il direttore del Centro Studi Medical Humanities dell’Università di Bologna Marco Veglia .

ore 17: visita alla Biblioteca storica del Rizzoli, in cui è custodito anche materiale relativo al ruolo del Rizzoli nella Grande Guerra

ore 18, in Sala Vasari: concerto “Musica e Follia”, musiche di A. Corelli e R. Schumann per piano, violino e violoncello con il Trio Zen: Sara Marchesini, Arianna Lo Vetere, Mario Zen

Accesso libero e gratuito – Ingresso Atrio Monumentale

Istituto Ortopedico Rizzoli – via Pupilli n.1, Bologna