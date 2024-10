Venerdì 11 ottobre, a partire dalle ore 18.00, Coop. Oltremare vi aspetta presso l’emporio Altromercato a Modena, in Via Farini 41, per la presentazione della nuova collezione autunno-inverno di moda etica e sostenibile, realizzata con cura da artigiane sparse per il mondo.

Alle ore 18.00 inizierà la sfilata, durante la quale avrete modo di vedere i capi della collezione indossati dalle modelle della cooperativa, per permettervi di capire la vestibilità degli abiti su vari corpi e fisicità, provarli, scoprire i tessuti e scoprire come abbinare vari capi in modo originale, abbinando tra loro anche accessori di pelletteria o bigiotteria per rendere ancora più originali i look.

A seguire, verrà offerto a tutti un aperitivo fusion preparato dal team di cucina di Spazio Lòdola, cucina e spazio sociale situato nel Parco XXII Aprile.