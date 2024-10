A Reggio Emilia, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica due persone, un odontotecnico e un odontoiatra, ritenuti indiziati in concorso dei reati di esercizio abusivo di una professione e avvio di attività sanitaria priva di autorizzazione al funzionamento.

Nel corso di una recente ispezione igienico-sanitaria condotta dai militari del N.A.S. presso uno studio odontoiatrico, l’odontotecnico è stato sorpreso mentre esercitava abusivamente la professione sanitaria di odontoiatra, eseguendo materialmente pratiche riservate alla professione odontoiatrica, alla presenza dell’odontoiatra.

Dai controlli è emerso, inoltre, che i due indagati avrebbero avviato e mantenuto in esercizio l’attività sanitaria odontoiatrica all’interno dei locali attrezzati come studio dentistico, in assenza della prevista autorizzazione all’esercizio.

I militari hanno proceduto al sequestro preventivo delle attrezzature e dei locali costituenti lo studio odontoiatrico.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività del N.A.S. volte a contrastare l’abusivismo sanitario e a garantire la tutela della salute pubblica.