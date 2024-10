Lunedì 14 ottobre, alle 12 circa, verrà riaperto l’incrocio tra le via Riva Reno e via San Felice e dalle 15 i bus torneranno a percorrere l’importante arteria del centro storico che gli era preclusa in questi mesi.

Nel dettaglio sono interessate le linee 19, 23, 36, 38, 61, 181, 81/91, 83, 87, 92 e 445 in direzione centro-Stazione Centrale. I bus, tenuto conto della chiusura in essere delle vie Ugo Bassi e Riva Reno, percorreranno via San Felice e via Marconi, da dove riprenderanno i loro percorsi.

A questo link i dettagli: tper.it/sanfelice24