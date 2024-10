E’ stata completata l’installazione di colonnine per la manutenzione delle biciclette, come previsto dal progetto Bike to work e come stabilito con voto unanime dal Consiglio comunale di Vignola. Si tratta di sei stazioni di ricarica e manutenzione delle biciclette, situate in alcuni punti dedicati della città.

Un kit di manutenzione e ricarica per le e-bike è ora in funzione nella zona work out della ciclabile che arriva da Modena a fianco del complesso Marco Polo. Un secondo kit è stato messo nei pressi del Municipio, nel centro della città, a fianco della macchina per le fotografie su viale Mazzini. Altre stazioni di manutenzione e gonfiaggio delle biciclette sono state installate nei parchi Venturina, Europa, Berlinguer e Città gemellate a amiche, in modo da coprire tutto il territorio comunale.

Il progetto ha avuto accesso ai fondi regionali del “Bike to work” stanziati per favorire spostamenti sostenibili e a tutela degli utenti deboli della strada. In questo ambito sono stati completati i lavori di riqualificazione del percorso ciclo-pedonale nella zona del Bar 3001, è stato realizzato un tratto di ciclo-pedonale che collega la ciclabile della tangenziale Ovest al Parco delle città gemellate e amiche a Brodano, e, da pochi giorni, è stato riqualificato il percorso ciclo-pedonale che attraversa il parco di via Venturina, a Pratomaggiore. Il costo complessivo degli interventi è di 158mila euro: 92mila e 400 euro sono fondi del progetto “Bike to work 2021” della Regione Emilia-Romagna, il resto delle risorse è a carico del Comune di Vignola.