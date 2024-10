Sono partiti in questi giorni in Via Magellano i lavori per il rinnovo della rete idrica e per la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale di collegamento con Via Grizzaga e, attraverso via Nobile, con via dei Navigatori.

Più nel dettaglio, le attuali condutture dell’acquedotto e i relativi allacci saranno sostituiti da una nuova linea, e contestualmente sarà realizzato un nuovo tratto di percorso ciclopedonale protetto da aiuole rispetto alla carreggiata stradale.

Nell’ambito dei lavori, sono inoltre previsti l’eliminazione di barriere architettoniche, la riqualificazione del verde pubblico – sarà necessario sostituire 13 piante, alcune in stato di salute precario, con 20 nuovi alberi e diversi arbusti – il rinnovo dei punti luce in Via Magellano e la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo il percorso di collegamento con Via dei Navigatori.

Durante l’intervento sono previsti restringimenti di carreggiata temporanei che di volta in volta, con l’avanzare del cantiere, verranno istituiti lungo la strada, anche tramite sensi unici alternati regolati da movieri.

Una volta realizzato, il nuovo tratto ciclopedonale delle Vie Magellano e Nobile andrà a completare il progetto di ‘connessione ciclabile’ dell’intera zona, finanziato con un contributo di 900mila euro messo a disposizione dal PNRR, al quale l’Amministrazione è riuscita ad accedere. Tale progetto comprende anche i nuovi tratti ciclopedonali – i cui lavori sono ormai conclusi – realizzati presso l’incrocio di Via Claudia-Via Grizzaga e lungo Via Tito Speri, così da collegare in sicurezza per le biciclette diverse aree del territorio.

Ad opere ultimate, infatti, i ciclisti potranno pedalare in sede protetta da Via Claudia e Via Grizzaga sia verso Via Giardini – attraverso le ciclopedonali di Via Magellano e Via San Giovanni Evangelista – sia verso il centro percorrendo Via Tito Speri, sia verso il Terminal Bus, e viceversa. L’obiettivo è creare le migliori condizioni possibili per chi è disposto a spostarsi in bicicletta, in particolare nel proprio tragitto casa-scuola o casa-lavoro.