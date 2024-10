Ripartono i corsi di inglese tenuti da studenti degli istituti superiori della città per persone over 50. L’Infogiovani del Comune di Reggio Emilia, la cooperativa sociale Reggiana Educatori e l’Istituto superiore “Blaise Pascal” propongono infatti dal 5 novembre una nuova edizione di “Io Spik Inglish”.

Le lezioni saranno tenute dagli studenti delle classi quarte del “Pascal” a indirizzo linguistico, Il corso, gratuito, è rivolto alle persone che hanno già compiuto 50 anni o li compiono entro l’anno solare.

Le lezioni inizieranno martedì 5 novembre e si terranno nelle aule dell’Istituto “Pascal” di via Makallè un giorno a settimana, il martedì dalle 14.30 alle 16, per un totale di sette incontri. I posti a disposizione per partecipare sono 30.

Quest’anno l’iscrizione al corso è possibile solo online utilizzando le credenziali Spid e Cie sul sito del Comune www.comune.re.it dalle ore 9 di lunedì 14 ottobre e fino alle ore 13 di lunedì 28 ottobre.

Gli iscritti devono essere residenti nel Comune di Reggio Emilia, i non residenti verranno inseriti in lista d’attesa.