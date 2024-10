Nella serata di giovedì 10 ottobre scorso, una pattuglia della Polizia di Stato, ferma al casello di Modena Nord per un posto di controllo, è stata avvicinata da un’autovettura con a bordo una coppia, in forte agitazione perché a causa di un incidente avvenuto sull’autostrada era rimasta bloccata nel traffico, ma doveva raggiungere al più presto l’ospedale di Modena. La donna, in gravidanza alla 34esima settimana, aveva rotto le acque da un’ora ed era ormai prossima a partorire.

Gli agenti della Sottosezione Modena Nord, dopo aver tranquillizzato la coppia, hanno fatto da staffetta al veicolo con a bordo la futura mamma, scortandola fino al pronto soccorso del locale Policlinico, dove il personale sanitario già allertato ha preso in carico la donna, trasferendo in sala parto.

Alle ore 2.03 il lieto evento.

Dal neopapà un messaggio e un selfie di famiglia per ringraziare i poliziotti: “Eccolo qui Alberto… in 34 settimane! Parto perfetto oggi alle 2.03 a.m., sia lui che la mamma stanno benissimo. Grazie davvero per il supporto e per la disponibilità dimostrata da lei, il suo collega e tutto il corpo di Polizia! Grazie per tutto quello che fate!!! Un abbraccio a tutti voi e grazie di cuore, Alberto, Nicoletta e Donato”.