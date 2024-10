Non esistono solo i giochi sugli schermi degli smartphone: ci sono molti altri modi di svagarsi e di mettere alla prova le proprie capacità. A partire da questa convinzione prende il via domani 16 ottobre, alle ore 16, allo Spazio Giovani Reset di Soliera, presso il Mulino di via Nenni 55, “Ragazzi fuori dallo schermo!” una serie di incontri rivolti alle ragazze e ai ragazzi nella fascia d’età che va dagli 11 ai 18 anni. Il primo appuntamento sarà con Gabriele Mari, educatore, game designer e sviluppatore di giochi, e Andrea Marchi, autore, regista e attore. La partecipazione è gratuita: non serve prenotare.

Gli appuntamenti successivi sono in programma il 13 novembre, il 27 novembre e il 4 dicembre, sempre di mercoledì pomeriggio alle 16.

L’inziativa è proposta da Arci Soliera in collaborazione con la Fondazione Campori e con l’associazione di volontariato Famiglia Ludica.

Il progetto nasce da riflessioni sulla dipendenza da mezzi tecnologici e in particolare dalla lettura del libro “La realtà in gioco” (titolo originale “Reality is broken”) di Jane McGonigal. L’obiettivo è proporre alternative ludiche ai device, pur senza demonizzarli e senza l’intenzione di ridurne drasticamente l’uso.

Per maggiori informazioni: 392 4546574, spazio giovani@fondazionecampori.it