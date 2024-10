I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno trovato altri grammi di ketamina durante i controlli del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità e del degrado urbano nel Rione Bolognina, con particolare attenzione al Parco di Villa Angeletti.

Tra le persone identificate dai Carabinieri, tre sono state trovate in possesso della ketamina che rientra tra le cosiddette: Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), come descritto nella Sintesi introduttiva della “Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia – 2024” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga:

“[***] Il consumo di NPS, in crescita da dopo la pandemia, interessa prevalentemente i giovani, più esposti a questo particolare mercato. Nel 2023 160mila studenti tra i 15 e i 19 anni riferiscono di aver consumato almeno una NPS nel corso dell’anno, pari al 6,4% della popolazione studentesca. Le NPS più consumate dai ragazzi nel corso dell’ultimo anno sono cannabinoidi sintetici (4,6%), ketamina (1,3%), oppioidi sintetici (1,3%), catinoni (0,8%) e Salvia Divinorum (0,5%)”.

La preoccupazione del fenomeno riscontrato negli ultimi giorni nel Rione Bolognina, ha portato i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, ad aumentare i controlli del territorio.