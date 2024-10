Tre incontri per riscoprirsi attraenti e accompagnare il percorso di cura dal cancro, una malattia difficile da affrontare, un’esperienza spesso solitaria e che altrettanto spesso rende complicato guardarsi allo specchio: troppe volte in quell’immagine riflessa c’è chi non riconosce più il suo volto. Le preziose cure salva vita, a volte, lasciano dei segni e possono, più o meno temporaneamente, portare via quegli elementi di femminilità molto cari soprattutto alle donne che se ne vedono repentinamente private.

“IO nonostante tutto” è un progetto di ASI – AssoStyle Image che l’associazione Loto Odv, nata a Bologna e attiva contro i tumori ginecologici, ha fortemente voluto portare in città, a supporto delle pazienti oncologiche in cura presso l’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi.

Proprio stamattina si è svolto il primo incontro, presso il reparto di ginecologia al padiglione 4, con l’obiettivo di accompagnare le persone che stanno affrontando le cure oncologiche in un percorso di valorizzazione della loro immagine attraverso l’utilizzo dei colori, dell’abbigliamento, degli accessori, del make-up e della skin care.

“Molte delle pazienti in terapia si vedono repentinamente private del loro abituale aspetto a partire dal colore e dalla grana della pelle, fino alla trasformazione della propria forma fisica e del viso. La perdita dei capelli, delle ciglia e delle sopracciglia diviene un segno visibile della malattia a sé stessi e agli altri che amplifica la consapevolezza della diagnosi gravando sull’impatto emotivo già turbato – spiega Sandra Balboni, Presidente Loto Odv – Il tumore va affrontato con ogni forza, fisica e mentale e prendersi cura di sé, della propria immagine, riscoprendosi attraenti e uniche “nonostante tutto” può aiutare a migliorare la qualità della vita e l’atteggiamento con cui ci si approccia alla malattia”.

Il sostegno estetico che un consulente d’immagine può fornire in questa fase svolge un ruolo importante nel contribuire a preservare la dignità e l’autostima del paziente. “Il nostro obiettivo come associazione è quello di offrire ai pazienti l’opportunità di riscoprire se stessi e la loro immagine “nonostante tutto” – sottolinea Ilaria Marocco, Presidente Asso Style Image – Nonostante i cambiamenti e le alterazioni transitorie, andando ad enfatizzare attraverso i tecnicismi della nostra professione, la loro bellezza e mettendo l’accento su tutti i punti di forza che si possiedono”.

Al termine del percorso, in base alle analisi che ogni persona avrà scelto di svolgere, verranno date indicazioni riguardanti capi e accessori che esaltano la figura e il viso coerentemente alla palette personalizzata, nel rispetto dello stile individuale. ‘Io nonostante tutto’ è qui ed ora, oltre le terapie, oltre il peso, oltre i fazzoletti in testa, oltre gli occhi della gente.

Loto Odv (lotonlus.org) è un’associazione non profit con l’obiettivo di colmare il vuoto informativo e di consapevolezza sui tumori ginecologici. Nasce nel 2013 a Bologna su iniziativa di un gruppo di pazienti e amici: oggi ha numerose sedi sul territorio nazionale e collabora con volontari, pazienti, famiglie, medici, istituti sanitari, enti di ricerca e testimonial. Con le sue attività Loto Odv supporta le donne affette dai tumori femminili garantendo accoglienza, orientamento, accompagnamento delle pazienti nei day hospital oncologici.