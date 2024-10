“Da lunedì prossimo, 21 ottobre, la stazione ecologica Boomerang del Gruppo Hera, in via Copernico a Casinalbo, resterà chiusa per circa quattro mesi per un intervento di restyling funzionale in accordo con l’amministrazione comunale…”

“Così inizia un articolo che avvisa i Cittadini di Formigine della chiusura della stazione ecologica Boomerang! Il 21 Ottobre, cioè lunedì prossimo!!!

E a tutt’oggi davanti alla discarica non c’è alcun cartello che segnali la chiusura né l’elenco delle discariche dei paesi limitrofi a cui si può accedere !

Persino gli operatori ecologici della discarica Boomerang non sanno nulla e lunedì è già dietro l’angolo!

Noi di Fratelli d’Italia speriamo sia stato fatto un comunicato capillare e preciso e non solo un avviso su Facebook o sui giornali, ma no sembra affatto!

Tra l’altro in Consiglio Comunale, ad un intervento della minoranza su come avrebbero gestito il problema di persone sole e/o anziani nel conferire in discariche lontane, ci veniva risposto che avrebbero provveduto caso per caso. Cioè, come?

A tutt’oggi non si sa ancora come risolveranno questo problema!

Non sarebbe stato più opportuno, prima di chiudere la discarica tout court, informare meglio e con precisione tutta la cittadinanza?

Non sarebbe stato opportuno introdurre per questo periodo i cassonetti di plastica e carta?

Tra l’altro non è stato neppure possibile attivare la consegna dei sacchetti presso i centri commerciali del paese.

Sempre un rifiuto alle nostre tante proposte!

E pensare che all’inizio di questa legislatura ci si era profusi in convergenze e ascolto delle minoranze per il bene di Formigine!

Tutte chiacchiere!”

(I Consiglieri di Fratelli d’Italia Formigine)