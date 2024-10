Brutta avventura per un cercatore di funghi di 72 anni residente a Modena che nel pomeriggio di ieri, insieme alla moglie, si è avventurato nel sottobosco nella zona

dell’Oratorio di Monticello, nel comune di Pievepelago. Parcheggiata l’auto nei pressi del Santuario Mariano, la moglie ha iniziato a cercare funghi nei dintorni, mentre il marito si é incamminato nel bosco.

Erano circa le 19 quando la moglie, in angosciante attesa, dopo ripetute telefonate senza ottenere risposta, non vedendolo tornare ha chiamato il 118 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa Emilia Est attiva il Soccorso Alpino, ha inviato la squadra di Pievepelago con infermiere, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, stazione dell’Abetone. Lo stesso 118 ha attivato Vigli del Fuoco e ambulanza.

Mentre la Guardia di Finanza ha iniziato le procedure per individuare il telefono, la squadra del CNSAS e del SAGF hanno avviato la ricerca nella zona primaria, ovvero quella attigua al

Santuario. In zona vi era una fitta nebbia e la visibilità era scarsa. É proprio durante questa prima battuta che l’uomo è stato individuato dai tecnici del Soccorso Alpino e immediatamente soccorso. Valutato dall’infermiere, l’uomo presentava diversi traumi in

tutto il corpo, probabilmente dovuti ad una caduta. Non è escluso possa essersi trattato di un malore. A questo punto è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 di Bologna abilitato al volo notturno che però, a causa del meteo avverso non è riuscito ad arrivare sul posto. Immobilizzato sulla barella, l’uomo è stato quindi trasportato fino al parcheggio dell’Oratorio e consegnato all’ambulanza che, intorno alle 22:00, lo ha trasferito all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.