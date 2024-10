La direzione artistica del Premio Pierangelo Bertoli, composta da Alberto Bertoli e Riccardo Benini, annuncia la composizione della Giuria che sabato 9 novembre alle ore 21.00, presso il Teatro Carani di Sassuolo, decreterà il vincitore della Sezione Nuovi Cantautori.

La giuria sarà composta da: Marino Bartoletti giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo, Paolo Giordano giornalista de Il Giornale, esperto di musica, Fio Zanotti arrangiatore, compositore, produttore e direttore d’orchestra , John Vignola Rai Radio 1, Leo Turrini firma “storica” del giornalismo italiano, Cristiana Merli produttrice esecutiva Rai Radio 2, Daniele Lucca operatore culturale – socio Club Tenco, Maurizio Tirelli musicista, arrangiatore, produttore, Bruna Pattacini compagna di una vita di Pierangelo Bertoli, Paola Gallo Onde Funky, giornalista, esperta di musica italiana, Mirco Pedretti responsabile Giovani e Cultura Arci Modena, Marco Baroni autore brani di successo per Nek e altri, Alberto Bertoni produttore discografico, autore, Gigi Cervi storico bassista di Pierangelo Bertoli. Inoltre, anche la Band del Premio Bertoli avrà una scheda voto per esprimere la propria preferenza.

«Siamo molto felici di avere con noi giurati così preparati e qualificati – affermano i direttori artistici Alberto Bertoli e Riccardo Benini – La loro esperienza e competenza daranno sicuramente un valore aggiunto al Premio Pierangelo Bertoli, rendendo l’evento ancora più interessante. Siamo certi che il loro giudizio attento contribuirà a mettere in luce i talenti in gara e a rendere questa esperienza memorabile per tutti».

Questa edizione del PREMIO PIERANGELO BERTOLI si terrà l’8, 9 e il 10 novembre al Teatro Carani di Sassuolo (via Giuseppe Mazzini, 28), con tre serate speciali che celebrano il grande cantautore sassolese, condotte da Andrea Barbi. A seguito del sold out della serata dell’8 novembre dedicata alla premiazione di Claudio Baglioni, è stato creato un “Pacchetto Bertoli 2 Serate”, che consente di assistere alle due serate del Premio, in programma il 9 e 10 novembre, a costi ridotti. I biglietti per partecipare al Premio Pierangelo Bertoli sono acquistabili su vivaticket.com (https://bit.ly/4h7wrIq) o presso la biglietteria del Teatro Carani, in via G. Mazzini 28 a Sassuolo (martedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 19.30).

Di seguito gli otto finalisti della sezione Nuovi Cantautori:

BRIGIDA da Chieti con “La La Land”

EMANUELE DABBONO da Savona con il brano “Oversize”

LUCA FOL da Rimini con il brano “Estinguiamoci”

MARCO GERMANOTTA da Messina con il brano “Fai Davvero Come Vuoi”

MMARA da Milano con “La Voce Fa Male”

RNG da Genova con il brano “Vorrei”

GIACOMO ROSSETTI da Firenze con “Siena Non Ride Più”

XGIOVE da Fermo con “Trattato (Dimmi Che Non Hai Smesso)”

In occasione della serata finale del Premio Pierangelo Bertoli gli artisti emergenti della sezione Nuovi Cantautori avranno la preziosa opportunità di esibirsi accompagnati dalla band composta dai musicisti di Pierangelo Bertoli che vede Marco Dieci al pianoforte e chitarra, Moreno Bartolacelli alle tastiere, Guido Pelati alle chitarre, Alessandro Maria Ferrari al basso, Marco Bolgiani alla batteria e dalla voce di Giulia Bellei per i cori.

Al vincitore sarà riconosciuto un premio in denaro pari a € 5.000 oltre a una Borsa di studio conferita da ACEP/UNEMIA del valore di € 1.500 e avrà l’opportunità di partecipare a manifestazioni di prestigio collaterali che si svolgeranno in Italia nel corso del 2025.

Al termine delle esibizioni sarà assegnata anche la Targa Michele Merlo, conferita a uno dei Nuovi Cantautori per il miglior testo, che consiste in un premio in denaro di € 1.000. Il vincitore renderà omaggio a Michele Merlo interpretando un brano del giovane cantautore scomparso.

Per la sezione Big, il Premio Pierangelo Bertoli 2024 va a CLAUDIO BAGLIONI; il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro” lo vince FILIPPO GRAZIANI; il Premio Pierangelo Bertoli “A Muso Duro” va a ANDREA MINGARDI, infine il Premio Pierangelo Bertoli “Per Dirti t’Amo” a FEDERICO SIRIANNI.

Tutti gli artisti saranno presenti sul palco del Teatro Carani di Sassuolo e si esibiranno dal vivo, da sempre una delle caratteristiche del Premio Pierangelo Bertoli.

Il valore artistico di Pierangelo Bertoli è tale da motivare la nascita di un concorso che intende premiare i cantautori che, proprio come ha fatto Pierangelo, siano capaci di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti dei loro testi, l’impegno sociale e la capacità di distinguersi rispetto alle tendenze di pensiero e di moda attuali.