Stanno per partire i corsi gratuiti di facilitazione digitale a Guiglia e Vignola, parte del progetto “Digitale Facile Emilia-Romagna”, che offriranno percorsi di formazione di livello base e avanzato.

I corsi saranno introdotti da due eventi di presentazione durante i quali sarà possibile iscriversi per partecipare: si parte con Guiglia lunedì 21 ottobre 2024 alle 14:30 presso la Sala degli Scolopi (cortile del Castello di Guiglia) in Via G. Di Vittorio e a seguire Vignola martedì 22 ottobre 2024 alle 14.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Francesco Selmi.

Gli incontri formativi, tenuti dal facilitatore digitale Dott. Piergiorgio Greco, saranno costituiti da 5 corsi tematici, per migliorare l’uso di dispositivi e servizi digitali, suddivisi in 13 moduli di 2 ore ciascuno, in base ad interessi e dimestichezza dei partecipanti, per un totale di 26 ore.

L’inizio dei corsi a Guiglia è previsto per mercoledì 23 ottobre 2024 alle 14:30 per tutti i lunedì e mercoledì seguenti fino al 04 dicembre 2024, mentre a Vignola i corsi inizieranno martedì 29 ottobre 2024 alle 14:30 per tutti i martedì e giovedì seguenti fino al 10 dicembre 2024.

È possibile iscriversi ai corsi anche anticipatamente scrivendo al numero di Telefono/WhatsApp 375 900 8840 o tramite email a digitalefacileterredicastelli@labaperti.it o autonomamente dal sito https://affluences.com/digitale-facile-unione-terre-di-castelli/reservation o in presenza nelle sedi della Facilitazione Digitale.

Il progetto “Digitale Facile Emilia-Romagna” è promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della misura 1.7.2 del PNRR nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.