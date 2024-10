Per garantire la mobilità fra i comuni interessati dalla frana sulla strada SR 325, che ha bloccato la circolazione stradale, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha modificato il programma dei lavori di potenziamento della linea.

Nelle giornate di sabato 19 e 26 ottobre 9 e 16 novembre la sospensione della circolazione ferroviaria, prevista a partire dalle 9.30, non interesserà la tratta San Benedetto Val di Sambro – Prato. Fra le due stazioni saranno effettuate a cura del gestore del servizio otto corse con fermate a Vernio e Vaiano (*).

Le attività di cantiere proseguiranno regolarmente tra San Benedetto Val di Sambro e Pianoro dove il servizio resta programmato con bus. La tratta tra Pianoro e Bologna non è interessata dai lavori.

Confermata la chiusura dell’intera tratta Pianoro – Prato nelle giornate di domenica 20 e 27 ottobre 10 e 17 novembre, con ripresa del regolare servizio a partire dalle 16.30.

L’attività dei cantieri sarà inoltre sospesa per l’intero fine settimana 2/3 novembre, in considerazione del prevedibile aumento di viaggiatori in occasione della festività dell’1 e della ricorrenza del 2 novembre.

(*)