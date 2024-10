Il Comune di Bologna, unitamente alla Città metropolitana e al Comune di Pieve di Cento, promuove da più di un decennio il Premio Internazionale Daniele Po, istituito dall’Associazione Le case degli angeli e coordinato dall’Associazione Strade.

Il Premio conferisce ogni anno un riconoscimento a personalità femminili che, a livello nazionale e internazionale, si siano particolarmente distinte nella difesa e nella promozione dei diritti umani.

Per l’edizione 2024 del Premio il comitato scientifico ha designato come vincitrice RAWA, libera organizzazione sociopolitica di donne afghane fondata a Kabul nel 1977.

L’organizzazione, operativa anche nei campi rifugiati del vicino Pakistan, si batte da sempre per garantire la democrazia e la giustizia sociale contro il fondamentalismo coinvolgendo un crescente numero di donne afghane in attività politiche e sociali volte a ottenere maggiori diritti umani e contribuire alla lotta per la costituzione in Afghanistan di un governo basato su valori democratici e libertari. Con azioni concrete di sostegno educativo, sanitario, giornalistico e di inchiesta, le attiviste di RAWA sono in prima linea a rischio della loro incolumità contro il terrorismo, la misoginia, organizzando corsi di alfabetizzazione, istruzione e assistenza sociale con progetti economici, sanitari e di generazione di reddito.

La cerimonia di premiazione, alla presenza della Vicesindaca e della Consigliera delegata a Diritti umani del Comune di Bologna, si terrà il 19 ottobre 2024 alle 10.30 in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio.

Le attiviste parteciperanno, nei giorni successivi, a una serie di incontri nelle scuole e con la società civile del territorio. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico. In particolare, mercoledì 23 ottobre alle 14.30 porteranno la loro testimonianza in Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna, riunita in seduta congiunta con le Commissioni della Città metropolitana.