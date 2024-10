Ordine di evacuazione per seminterrati e piani terra delle abitazioni adiacenti ai corsi d’acqua a partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 18 ottobre, e per tutta la giornata di domani (sabato 19 ottobre): è quanto prevede un’ordinanza predisposta dal Comune di San Lazzaro in seguito all’allerta rossa per criticità idraulica a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando la provincia di Bologna.

L’Amministrazione Comunale ha deciso, in via precauzionale, di evacuare fino ai piani terra (recandosi quindi ai piani superiori, predisponendo quanto necessario per soggiornarvi ed eventualmente pernottarvi) tutte le abitazioni che si trovano nelle vicinanze di Zena, Idice e Savena a causa dell’alto rischio di esondazione per gli eventi meteorologici previsti nelle prossime ore e che dovrebbero perdurare per tutta la giornata di domani, sabato 19 ottobre. Previsto anche lo sgombero dei garage mentre si raccomanda di spostare in luoghi lontani dai corsi d’acqua le proprie automobili.

Nello specifico l’ordinanza si rivolge alle abitazioni che si trovano nelle seguenti strade:

1) PONTICELLA – VIA BENASSI DA INCROCIO CON VIA SAN RUFFILLO A VIA DEI GELSI, SOLO CIVICI PARI;

2) LOCALITÀ FARNETO – VIA IUSSI N. CIVICI 117A, 117C, 117L;

3) LOCALITÀ FARNETO – VIA JUSSI DA N. CIVICI 135A/B/C/D/E/F A N. CIVICO 167, SOLO CIVICI DISPARI;

4) LOCALITÀ FARNETO – VIA JUSSI DA N. CIVICI 160 A 186, SOLO CIVICI PARI;

5) LOCALITÀ FARNETO – VIA JUSSI DA N. CIVICI 160 (TUTTE LE LETTERE) FINO AL N. CIVICO 166;

6) LOCALITÀ FARNETO – VIA JUSSI N. CIVICO 176L;

7) VIA MOLINO GRANDE N. CIVICO 4;

8) VIA PEDAGNA N. 10;

9) VIA DEL SEMINARIO N. CIVICI 11A, 11B, 11C, 13, 15, 102;

10) VIA EMILIA 371;

11) VIA CASTIGLIA N. CIVICO 4;

12) VIA DEL FIUME TUTTI I CIVICI;

13) VIA CA’ BASSA N. CIVICI 23, 25, 27, 29;

14) VIA FONDE’ N. CIVICO 24;

15) VIA ANDREOLI N. CIVICO 14, 14A, 16, 18, 57;

Gli agenti della Polizia Locale si stanno recando nelle strade interessate per notificare ai cittadini l’ordine di evacuazione. Parallelamente si sta allestendo, presso il PalaYuri di via della Repubblica 4, il punto di accoglienza per le persone che saranno costrette a lasciare le proprie abitazioni perché impossibilitate a recarsi ai piani alti delle stesse. Lo spazio sarà aperto dalle 21 di oggi fino a conclusione dell’emergenza. Annullato anche il mercato non alimentare previsto per domani in modo da garantire un’adeguata viabilità. Sarà vietato l’accesso ai parchi, giardini e percorsi pedonali cittadini lungo i corsi d’acqua. Nessun provvedimento, invece, per quanto riguarda le scuole che domani, sabato 19 ottobre, resteranno regolarmente aperte.

L’Amministrazione Comunale raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione, di evitare di transitare nei pressi di aree già sottoposte a movimenti del terreno e a non sostare vicino a corsi d’acqua, solchi dei torrenti e ponti.

In caso di persone non autosufficienti e/o impossibilitate ad evacuare autonomamente i propri locali, si potrà segnalarlo alla Centrale Operativa della Polizia locale (utilizzando il numero telefonico 051/6228122), che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.

Per chi non lo avesse già fatto, si raccomanda di iscriversi al servizio di allerta telefonica Alert System, (disponibile al seguente link: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/risposta-alle-emergenze/alert-system-2013-servizio-di-allerta-telefonica-del-comune-di-san-lazzaro) e di seguire tutti gli aggiornamenti sui vari canali di comunicazione del Comune.