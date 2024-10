Sulla strada provinciale 23 in località “terre rosse” nel comune di Prignano sulla Secchia è istituito un senso unico alternato in via precauzionale a causa dell’erosione della sponda arginale del torrente Rossenna che lambisce la sede stradale.

Resta attivo anche il senso unico alternato sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, istituito in via precauzionale per tutto il fine settimana.

Sulla strada provinciale 24 in località Pugnago un fosso di scolo che attraversa la carreggiata risulta occluso con accumulo di fango e acqua a ridosso della sede viaria, che al momento risulta ancora transitabile.

Prosegue il monitoraggio della rete viaria da parte dei tecnici della Provincia di Modena, impegnati nei controlli delle strade provinciali, in particolare sulla strada provinciale 19 a Castelvecchio di Prignano, dove il versante di monte risulta instabile e su cui i tecnici stanno presidiando costantemente la situazione.

Per quanto riguarda il livello idrometrico dei corsi d’acqua, risultano aperti tutti i ponti della rete viaria della Provincia di Modena.

La Provincia di Modena raccomanda di limitare gli spostamenti nelle prossime ore, ricordando che l’allerta rossa e arancione che riguarda il territorio provinciale resta in vigore per tutta la giornata di oggi sabato 19 ottobre e in queste ore sono attese precipitazioni importanti sia in montagna che in pianura.