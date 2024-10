Il fiume Po ha superato soglia 2 (5,5m). Il colmo della piena è previsto tra lunedì e martedì con valori inferiori alla soglia 3 (6,5m) e un successivo lento e graduale calo dei livelli. Non è previsto l’interessamento di altre zone oltre la golena aperta già ad ora interessata dalla piena.

Ricordiamo il divieto assoluto per mezzi e persone di accedere in Viale Lido Po dalla rotonda dei bambini e per tutta la zona del lido Po. Chiediamo ai cittadini di osservare scrupolosamente l’ordinanza per evitare di mettere a rischio la propria incolumità.

Il Centro Operativo Comunale rimane attivo per monitare la situazione ed è raggiungibile tramite la mail protezionecivile@comune.guastalla.re.it, l’associazione di Protezione Civile Ragazzi del Po è operativa e per tutta la giornata di domani presente nella loro sede di Via Andrea Costa.

In caso di necessità contattare i servizi di emergenza.