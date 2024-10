(h 00:20) – La pioggia che sta scendendo in modo incessante su Modena, 70 mm finora, sta mettendo a dura prova il sistema dei canali e delle fognature.

Si stanno quindi verificando allagamenti di locali interrati e quantitativi ingenti d’acqua sono presenti in diverse strade.

Si consiglia di non mettersi in movimento e di portare al sicuro eventuali oggetti di valore che fossero nei garage e negli interrati valutando attentamente se non ci siano situazioni di pericolo.

Per quanto riguarda i fiumi che transitano attorno a Modena i colmi di piena sono previsi nella mattinata di domani al di sotto della soglia maggiore di attenzione.

Per emergenze chiamare il 115 (Vigili del Fuoco) o il centralino della Polizia Locale 05920314.

Aggiornamento sulle strade chiuse:

– Sottopasso Stradello San Giuliano

– via Nuova Estense tra rotatoria e Strada per Castelnuovo

– ⁠⁠strada Curtatona

– ⁠sottopasso di via Pomposiana

– ⁠sottopasso via Capitani

– ⁠strada Santa Lucia