L’Amministrazione Comunale è al lavoro per prendere in carico le richieste dei cittadini arrivate attraverso le segnalazioni raccolte dal modulo online presente sul sito del Comune e alle telefonate arrivate alla centrale operativa della Polizia Municipale, dando priorità a chi ha segnalato problematiche relative alle condizioni dei propri alloggi che sono stati invasi da fango e detriti. Si sta predisponendo un piano operativo per dare assistenza a chi avesse necessità di trovare una sistemazione provvisoria, individuando come punto di riferimento il PalaYuri dove da venerdì è attivo il punto di accoglienza comunale. Le situazioni più critiche riguardano le zone del Farneto, Pizzocalvo e alcune strade della Ponticella.

Parallelamente, grazie al circolo Arci San Lazzaro, sono stati già forniti più di 200 pasti ai cittadini delle zone alluvionate. La macchina dei soccorsi, composta dai volontari della Protezione civile arrivati dall’Umbria, dagli agenti della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, è al lavoro dalla scorsa notte per mettere in sicurezza tutte le zone colpite dall’ondata di maltempo. Al momento le chiusure delle strade riguardano via del Seminario, via Colunga e la SP36 Val di Zena presso il Botteghino di Zocca. Il resto della rete stradale risulta accessibile anche se si consiglia ai cittadini di limitare gli spostamenti esclusivamente a situazioni di necessità.

Nelle prossime ore verrà fatta una valutazione sull’apertura delle scuole per la giornata di domani. I tecnici del Comune stanno eseguendo dei sopralluoghi specifici per verificare l’agibilità dei locali e la presenza di eventuali danni. Sul sito del Comune a breve sarà disponibile anche un modulo online per la raccolta delle disponibilità da parte di volontari.