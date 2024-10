Circolazione dei treni in ripresa su alcune delle linee interessate dal maltempo che ieri ha colpito l’Emilia-Romagna e che ha provocato danni anche all’infrastruttura ferroviaria.

Linea Porrettana : riaperta alle 16.15 la tratta Casalecchio Garibaldi – Marzabotto. Prevista una riduzione temporanea della velocità dei treni con allungamento dei tempi di viaggio di circa 10/15 minuti.

Linea Rimini – Ravenna : traffico in ripresa dalle 16.10 fra Rimini e Cervia.

: traffico in ripresa dalle 16.10 fra Rimini e Cervia. Linea Faenza-Firenze (Faentina), la circolazione ferroviaria resta sospesa fra Faenza e Marradi, ma è stato interamente riattivato il servizio con bus, temporaneamente sospeso fra Popolano di Marradi e Fognano per impraticabilità della strada.

Ancora interrotta la linea Bologna – Vignola (gestore FER), fra le stazioni di Casalecchio Garibaldi e Vignola. Attivo un servizio con bus.

Circolazione regolare sulla rete alta velocità Milano – Bologna – Firenze, sulle linee convenzionali Bologna – Piacenza e Bologna – Rimini e su tutte le altre linee afferenti al nodo di Bologna.

Aggiornamenti nelle sezioni Infomobilità di RFI e Infotraffico di Trenitalia.

ANAS: PERMANGONO CHIUSURE IN EMILIA-ROMAGNA

Anas, Società del Gruppo FS Italiane sta effettuando il monitoraggio della viabilità nelle regioni colpite dal maltempo, intervenendo in tempo reale con 200 addetti, per garantire, in caso di criticità, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di competenza e il ripristino della circolazione.

In Emilia Romagna pemane nel comune di Pianoro (Bologna), a causa di una frana, la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, della strada statale 65 “Della Futa”, dal km 90,000 al km 68,700 con la circolazione consentita esclusivamente ai residenti, mezzi di soccorso e mezzi d’opera. Inoltre per allagamento da Ponte delle Oche, è chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 65 “Bis Fondovalle Savena”, dal km 0,000 al km 3,500 e dal km 4,900 al km 8,300. È stata istituita la viabilità alternativa in loco. A causa dell’allagamento del piano viabile, è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 722 Var “Tangenziale di Reggio Emilia” al km 5,900 a Reggio Emilia. Chiusa per allagamento, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 Var/a Tangenziale Sud di Parma dal km 0,000 al km 4,100. Infine, in via precauzionale, permane la chiusura della strada statale 253 Bis ‘Trasversale di Pianura’ a Medicina in provincia di Bologna. Al momento il traffico veicolare in direzione Budrio (km 37,150) viene deviato lungo la Via Fasanina, proseguimento sulla SS253 e SP 6, mentre i veicoli diretti a Medicina, vengono deviati in prossimità del km 30,500 lungo la SP 6, proseguimento sulla SS253 e via Fasanina.

Intorno alle 18:30, sulla Tangenziale di Bologna è stato riaperto completamente lo svincolo 12, precedentemente chiuso per allagamenti sulla viabilità ordinaria provocati dalle intense piogge che hanno interessato il settore emiliano, in particolar modo la provincia di Bologna, a partire dalla prima serata di ieri 19 ottobre.

Al momento restano chiusi:

– lo svincolo 2. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1.

– lo svincolo 3, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Bologna San Lazzaro e per chi fa il percorso inverso. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1.

– lo svincolo 4 in uscita per chi proviene da Bologna San Lazzaro. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4bis.

Continua il grande sforzo della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, che con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio.