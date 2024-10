Martedì 22 ottobre alle ore 18 al Nido d’Infanzia Le Coccinelle di Maranello è in programma “Mangia bene!”, incontro dedicato alle famiglie con bambini 0-6 anni sul tema dell’educazione alimentare, in collaborazione con il Servio Politiche per la Famiglia, Infanzia, Adolescenza e Coordinamento 0-6 dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, il servizio SIAN dell’Ausl e i pediatri di libera scelta, per approfondire il tema dell’alimentazione dallo svezzamento alle prime scelte alimentari.

Sarà offerto un buffet di benvenuto per grandi e piccini; le educatrici sono a disposizione per intrattenere i bambini con giochi e/o laboratori. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti organizzati dal Comune di Maranello nell’ambito del “Settembre Pedagogico”.