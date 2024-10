Da domani, martedì 22 ottobre 2024, cambiano le modalità di raccolta per la disponibilità dei volontari impiegati nell’emergenza dovuta all’alluvione che ha colpito il territorio di San Lazzaro di Savena.

Chi compila il modulo online, disponibile sul sito del Comune a questo indirizzo (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDbCJRmn-qII2upmI9Y-CbYCyKwLBIur3NhtjfNcJu6QncbQ/viewform) e su tutti i canali social istituzionali, dovrà poi presentarsi esclusivamente in due fasce orarie (dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13 di ogni giorno) presso il Comando della Polizia Locale, in via Salvo D’Acquisto 12. A quel punto il personale impegnato nella gestione dell’emergenza accoglierà i volontari e li indirizzerà nei luoghi dove è necessario il loro aiuto. Per riuscire a coordinare al meglio l’attività di supporto ai cittadini che hanno subìto danni dall’alluvione, l’Amministrazione Comunale invita tutti i volontari a indicare esclusivamente i giorni di effettiva disponibilità.