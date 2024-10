Ancora spray al peperoncino spruzzato inutilmente. Dopo l’episodio alla stazione Autocorriere, questa volta è toccato alla succursale dell’Istituto Barozzi di via Rainusso, dietro a Palazzo Europa. E’ accaduto intorno alle 10:30 nei bagni dell’Istituto, ma la sostanza si sarebbe propagata anche nei corridoi coinvolgendo una cinquanta studenti. Per alcuni di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per gli opportuni trattamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, insieme ad ambulanze e automediche del 118.