Si trovava all’interno di un supermercato, in un comune della bassa reggiana, quando è stato fermato dal responsabile dell’esercizio commerciale che, avendolo visto rubare bevande alcoliche prelevandole dagli scafali, lo aveva fermato per un controllo. Lui un uomo di 31 anni, che poco prima di uscire si è disfatto della refurtiva, all’atto del fermo, dapprima ha lanciato un sacchetto di mele addosso al responsabile del supermercato e, successivamente, lo ha spintonato facendolo cadere a terra percuotendolo tanto da provocargli lesioni (poi giudicate guaribili in 20 giorni).

Dopo i fatti – che risalgono alla mattina del 3 ottobre scorso – e dopo le cure dei sanitari del pronto soccorso la vittima, responsabile di un supermercato della bassa reggiana, si è presentato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Campagnola Emilia e ha sporto denuncia. Le indagini svolte dai militari hanno permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di un 31enne dell’est Europa domiciliato nella bassa reggiana, il quale è stato denunciato alla Procura reggiana con l’accusa di lesioni personali e tentata rapina impropria. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.