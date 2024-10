Continuano anche oggi i salvataggi di animali da parte dei Vigili del fuoco nelle zone di Bagnolo in Piano e Cadelbosco di Sopra colpite dall’alluvione. Nel canile si stanno portando in salvo circa 15 cani, tutti in ottime condizioni di salute, che vengo consegnati ai volontari presenti sul posto. Nel frattempo si stanno recuperando gatti rimasti bloccati su un isolotto all’asciutto e consegnati ai legittimi proprietari. Sempre i Vigili del fuoco stanno liberando anche delle lepri rimaste bloccate. Al lavoro Vigili del fuoco dal Veneto e dal Piemonte, oltre che da Reggio Emilia.

Complessivamente, alle 13:00 di oggi, i Vigili del fuoco hanno effettuato su territorio reggiano oltre 200 interventi così distribuiti: 134 per danni dovuti all’acqua,

33 per danni conseguenti alla rottura/fuoriuscita da tubazioni e canali, 16 servizi di assistenza, 14 salvataggi e recupero animali e 21 soccorsi a persone.